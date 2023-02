Ray Liotta, arriva la premiazione postuma con una stella nell'Hollywood Walk of Fame

Il celebre attore Ray Liotta, venuto tristemente a mancare il 26 maggio 2022, ha partecipato a grandi progetti, come Quei bravi ragazzi, Sin City - Una donna per cui uccidere, Storia di un matrimonio e il recente Cocainorso; vista una carriera simile, è stato premiato con una stella postuma nell'Hollywood Walk of Fame.

Alla cerimonia ha partecipato anche Taron Egerton, il celebre interprete di Billionaire Boys Club e Rocketman. "Non mi vedevo con Ray da molto tempo" ha dichiarato, "ma tutto il tempo che ho trascorso con lui è stato davvero importante per me. I migliori attori sono consapevoli che per instaurare le migliori relazioni sia necessario abbattere le barriere e creare intimità nel più breve tempo possibile". Ma Egerton non è l'unico ad aggiungersi all'appello: per le star di Hollywood, Ray Liotta è da sempre la gentilezza in persona.

Liotta ha già ricevuto innumerevoli riconoscimenti in passato, come una candidatura al Golden Globe per miglior attore non protagonista (Qualcosa di travolgente) e un Premio Emmy come miglior attore non protagonista in una serie drammatica (E.R. - Medici in prima linea). Così dichiara in un'intervista Elizabeth Banks, regista di Cocainorso: "[Liotta] mi ha davvero impressionato. Adoro l'opportunità che posso offrire agli attori di mostrare altri lati della loro personalità, o magari, più semplicemente, di divertirsi un po' più del solito. Sapevo che Ray aveva uno strano luccichio negli occhi e un bel po' di malizia – tutte caratteristiche perfette per Cocainorso".

Alla consapevolezza che l'attore non avrebbe potuto festeggiare l'uscita del film, Banks ritiene comunque che "il suo spirito è nel film", a prescindere dalla presenza fisica: "Ha partecipato con grandissimo entusiasmo a questo progetto su – come definirlo? – un orso drogato di cocaina. Voglio dire, è terribile, ma scommetto che sarà ricordato per un mucchio di altri ruoli – e soprattutto per la sua professionalità sul set".

Il film sull'orso cocainomane è in sala dal 24 febbraio 2023 negli Stati Uniti, mentre per l'Italia è ancora incerta (ma potrebbe essere il 13 aprile 2023). Per approfondire l'argomento, ecco il primo trailer di Cocainorso.