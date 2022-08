Ray, l'intervento di Oprah Winfrey che salvò Jamie Foxx prima degli Oscar

Gestire la fama non è sempre una cosa semplice, tutt'altro: fior di attori si sono persi una volta raggiunto l'apice del successo, destino che sembrava scritto anche per Jamie Foxx. All'epoca dell'uscita di Ray, infatti, la star di Collateral stava vivendo il momento della definitiva esplosione, rischiando però al tempo stesso di autodistruggersi.

Attualmente al lavoro sul reboot di Spawn, Foxx si trovò ad avvicinarsi alla Notte degli Oscar 2005 (dalla quale, ricordiamo, sarebbe uscito con in mano la statuetta come Miglior attore protagonista proprio per la sua interpretazione di Ray Charles) in condizioni decisamente precarie, figlie di uno stile di vita assolutamente impossibile da sostenere.

In suo aiuto accorse dunque la più inaspettata delle salvatrici: una settimana prima della cerimonia di premiazione, infatti, Oprah Winfrey organizzò una sorta di intervento a casa di Quincy Jones per cercare di rimettere in sesto un Jamie Foxx ormai alla deriva. "Entrammo in questa casa e c'erano tutti questi attori neri degli anni '60 e '70 che mi guardavano come a dirmi: 'Non mandare tutto all'aria'" furono le parole di Foxx al riguardo.

Di particolare importanza, stando a quanto riportato dall'attore, furono le parole del compianto Sidney Poitier, che lodò il suo giovane collega per la sua interpretazione di Ray Charles. Tutto è bene quel che finisce bene, insomma: se Jamie Foxx rappresenta ormai una delle incrollabili certezze di Hollywood lo si deve, probabilmente, anche all'impegno della nostra Oprah.