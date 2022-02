Ray Gunn: Brad Bird presenta il suo nuovo film d'animazione, sarà prodotto da Skydance

In attesa di Luck, nuovo film d'animazione prodotto da John Lasseter dopo il passaggio a Skydance, anche Brad Bird un altro ex pilastro della Pixar, ha scelto lo studio della Paramount per il suo prossimo film animato.

Come rivelato in queste ore, infatti, Brad Bird sta sviluppando un nuovo film d'animazione di fantascienza/noir per Skydance basato su una sceneggiatura che ha scritto insieme a Matthew Robbins. Il nuovo film si intitola Ray Gunn e, secondo lo stesso Bird, fonderà due popolari tipi di narrativa degli anni '30: i romanzi polizieschi hardboiled e la fantascienza "pulita" dei fumetti di Buck Rogers. Secondo quanto riportato la sceneggiatura di Ray Gunn risale agli anni '90 quando Bird lavorava per la WB Animation, e al momento non è chiaro quanto la storia sia cambiata da allora.



Al momento non si sa molto altro sulla trama, a parte il fatto che la storia sarà ambientata nella città immaginaria di Metropia. Il presidente di Skydance Animation Holly Edwards ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Brad per portare finalmente sullo schermo il suo nuovo film originale Ray Gunn. Grazie al suo mondo coinvolgente e ai suoi personaggi, non vediamo l'ora di esplorare questa storia e creare un'esperienza animata unica per il pubblico di tutto il mondo".

Skydance ha firmato un accordo con Apple TV per la realizzazione di nuovi film originali; Brad Bird viene dal successo di Gli Incredibili 2, attualmente il film d'animazione con il maggior incasso di tutti i tempi, e si separa dalla Pixar per la prima volta dal 2000 per collaborare con Skydance; infine, il suo co-sceneggiatore, Robbins, è conosciuto per aver scritto alcuni film di Guillermo Del Toro, come Mimic e Crimson Peak.

