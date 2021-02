Ray Fisher ancora contro Warner: 'Walter Hamada si deve scusare'

Dopo qualche settimana di pausa, Ray Fisher è tornato ad attaccare il produttore esecutivo della Warner Bros. nonché presidente di DC Films Walter Hamada, e a chiedere insistentemente le sue scuse per via dell'indagine promossa dallo studio per investigare i comportamenti inappropriati avvenuti sul set di Justice League con Joss Whedon.

In un tweet pubblicato sul suo profilo personale, Ray Fisher ha scritto infatti: "Walter Hamada deve ancora delle scuse a tutti coloro che hanno partecipati all'indagine su Justice League". L'attore ha poi terminato il post con A>E, ovvero una sigla che indica "responsabilità prima dell'intrattenimento" (accountability>entertainment) e che aveva già riportato settimane fa in coda a un altro post.

Dopo aver confermato il suo addio al DCEU della Warner, Fisher è comunque rimasto aperto a un suo ritorno, soprattutto se questo dovesse avvenire con Zack Snyder al timone: ""Alzerei sicuramente il telefono. Non c'è possibilità che io non alzi il telefono, sarebbe folle. Anche se mi chiamasse solo per chiedermi come va, a quella chiamata risponderei sicuramente. Potrebbe anche dirmi: 'Hey, sto facendo Dawn of the Dead 2 e ti voglio per la parte di uno zombie', mi starebbe bene" ha spiegato l'attore.

L'esclusione di Ray Fisher dal cast di Flash è un segno inequivocabile delle posizioni della produzione al riguardo, e l'attore stesso non sembra intenzionato a tornare a lavorare con alcune delle persone coinvolte. La palla, a questo punto, passa a Snyder: riuscirà il regista a convincere la produzione a tornare sui propri passi? Lo scopriremo solo vivendo. Recentemente, intanto, Warner Bros. ha risposto alle pesanti accuse di Ray Fisher.

Ricordiamo che Zack Snyder's Justice League uscirà il 18 marzo su HBO Max. ll nuovo trailer del film è atteso per domenica prossima.