Ray Fisher contro Warner Bros: continua la disputa, ecco le novità

Ray Fisher non ci sta: l'attore di Justice League si scaglia di nuovo contro Warner Bros., accusata questa volta di voler dirottare l'attenzione del pubblico dalle sue affermazioni su quanto accaduto sul set del film.

Un nuovo tweet dell'interprete di Cyborg nel DCEU porta avanti la crociata di Fisher contro Warner Bros., che secondo l'attore starebbe cercando di insabbiare quanto avvenuto sul set di Justice League.

Precedenti accuse di Fisher sostenevano che Joss Whedon, Geoff Johns, Jon Berg e altri pezzi grossi della compagnia avrebbero "abusato del loro potere" durante i reshoot del film, e quando la compagnia ha deciso di inviare un'indagine, l'attore avrebbe riscontrato dei comportamenti sospetti da parte di chi le stava conducendo.

Quest'oggi, su Twitter, Fisher è tornato parlarne, poco dopo un sentito intervento da parte di Jason Momoa, che anche lui ha voluto utilizzare i social per dire la sua in merito.

Entrambi gli attori sono dell'idea che Warner Bros. abbia volutamente diffuso determinate notizie in modo da distrarre gli utenti del web dalle accuse di Fisher.

Nello specifico si tratterebbe di un "finto" annuncio di Jason Momoa come voce di Frosty The Snowman in un live-action, e del reveal del ritorno di Ben Affleck come Batman nel DCEU, che secondo l'attore era in realtà programmata per il DC FanDome di lì a pochi giorni.

"Sfortunatamente, la finta notizia su Frosty con Jason non è stata l'unica tattica da PR che è stata utilizzata per distrarre dalla serietà della situazione di Justice League" scrive Fisher nel tweet che trovate anche qui in calce alla notizia "Ben di ritorno come Batman era ovviamente in programma per essere rivelato al DC FanDome. Vi darò una motivazione per cui @wbpictures potrebbe aver deciso di anticiparlo".

Nelle foto allegate dall'attore si può notare che uno dei suoi tweet sulla débâcle JL è stato pubblicato lo stesso giorno dell'esclusiva sul ritorno di Affleck, a poche ore di distanza.

Come proseguirà la vicenda? Qualcosa ci dice che avremo molto presto nuovi aggiornamenti al riguardo.