Ray Fisher vorrebbe Zack Snyder alla regia di Cyborg

Della pellicola stand-alone incentrata sul supereroe metà uomo e metà macchina se ne parla ormai già da diverso tempo. Originariamente previsto per il 2020, la Warner Bros. Pictures ha poi eliminato il film dalla calendarizzazione, per cui adesso non rappresenta più una priorità. Sulla regia, invece, l’attore Ray Fisher ha le idee molto chiare.

L’interprete di Victor Stone / Cyborg ha fatto la sua prima breve comparsa in Batman v Superman: Dawn of Justice, apparendo successivamente in Justice League con un peso ben più specifico nell’economia della storia del cinefumetto. Sebbene inizialmente la Warner Bros. avesse puntato da subito sulla lavorazione di un progetto cinematografico destinato al supereroe di casa DC, nel tempo sono stati fatti diversi passi indietro in tal senso. Nell’estate appena trascorsa è trapelata inoltre una notizia che vorrebbe un ruolo marginale affidato a Cyborg nel lungometraggio su The Flash con Ezra Miller.

Ebbene, è arrivata nelle ultime ore una dichiarazione da parte di Ray Fisher nel corso di un’intervista in cui l'interprete è tornato a guardare in una prospettiva a lungo termine su chi vorrebbe seduto in cabina di regia nel cinecomic che lo vedrà protagonista:

“Sapevo di far parte di Justice League. Zack mi aveva spiegato il quadro generale in quel momento e che c’era il potenziale per un film stand-alone su Cyborg in futuro. Supponendo che la storia sia robusta e avvincente, mi piacerebbe girare un film in solitaria. Penso che Cyborg abbia del potenziale per un cinecomic a differenza di quanto abbiamo visto finora. Se Zack dovesse mai tornare a dirigere un altro film DC, sarebbe la mia prima scelta per la regia”.

Certo, le ultime affermazioni rilasciate dallo stesso attore sul budget consistente per la realizzazione della pellicola inducono a ritenere che il rischio di una spesa esosa è troppo elevato per la Warner Bros., forse non pienamente convinta che il supereroe sia al momento appetibile al punto tale da reggere un film sulle proprie spalle ed avere così una ricaduta più che positiva in termini di incassi al botteghino.

Nel frattempo il prossimo film targato DC Comics ad uscire nelle sale cinematografiche sarà Aquaman del regista James Wan, distribuito in Italia a partire dal 1° gennaio 2019.