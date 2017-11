Ray Fisher svela quale villain vorrebbe nel film dedicato a Cyborg

Manca poco all'uscita nelle sale di Justice League , il nuovo film che andrà ad arricchire il DC Extended Universe, dopoe i recenti. L'universo è destinato ad espandersi e anche il personaggio diavrà un film a lui interamente dedicato, in programma nel 2020.

Ray Fisher interpreta Cyborg anche in Justice League e ha rivelato quale sarebbe il villain che vorrebbe affrontare nel film sul suo personaggio: si tratta dei Phantom Limbs.

Fisher ha dichiarato di non conoscere a che punto sia il film su Cyborg ma ha affermato che vorrebbe il suo personaggio contrapposto ai Phantom Limbs:"Con questo tipo di storia mi piacerebbe vedere di più di Cyborg, qualcosa di più specifico. Anni fa avevano realizzato un Cyborg speciale dove egli combatte con dei Phantom Limbs, un gruppo di mercenari cyberneticamente avanzati e molto simili a lui. Penso che sarebbe davvero speciale se dovesse affrontarli nel film."

Il Cyborg a cui si riferisce Ray Fisher è il DC Special: Cyborg. Lo speciale debuttò nel 2008 e con il team dei Phantom Limbs che compare solo negli episodi #5 e #6. Una scelta particolare quella di Ray Fisher, visto che i Phantom Limbs non sono così noti al grande pubblico.

Nel frattempo Justice League è pronto ad arrivare nelle sale. Diretto da Zack Snyder prima e Joss Whedon poi, il film comprende nel cast Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Amy Adams, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen e J.K. Simmons. L'uscita è prevista per il 16 novembre.