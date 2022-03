Ray Fisher si scaglia ancora contro la Warner dopo il successo di The Batman

In seguito al grande successo di The Batman, alla Warner Bros stanno sicuramente facendo i salti di gioia. Chi invece non l'ha presa proprio benissimo è Ray Fisher, interprete di Cyborg nel crossover Justice League, che si è nuovamente scagliato contro i vertici dello studio e soprattutto contro le recenti dichiarazioni del presidente Toby Emmerich.

Nelle sue ultime dichiarazioni pubbliche in favore di The Batman, infatti, Emmerich aveva detto: "Il segreto del mondo del cinema è la qualità. È la migliore strategia aziendale sia per i film cinematografici che per il film di supereroi. Non è necessario che abbiano tutti lo stesso tono, o che siano collegati ad altri film DC o che abbiano un easter egg che prepari un altro film. La qualità è il fattore più importante per uno studio e la cosa più importante per l'influence quality è il regista che assumi".

Queste frasi hanno di certo spazientito Ray Fisher, che solo qualche giorno fa era tornato a celebrare il successo di pubblico della Snyder Cut. L'attore si è infatti scagliato contro Emmerich e le sue dichiarazioni: "Toby Emmerich e Walter Hamada devono davvero aver paura di questa fusione della Warner con Discovery. Queste prese di credito pubblico e sbuffi sul perché non dovrebbero essere licenziati sono ridicoli. Se Toby vuole parlare di registi, dovrebbe parlare dell'assunzione e della protezione di Joss Whedon".

Lo scorso gennaio Fisher si era scagliato ancora contro Joss Whedon dopo le recenti dichiarazioni del regista sul suo comportamento durante le riprese di Justice League: "Joss Whedon ha avuto quasi due anni per approntare la sua risposta. Ha speso decine (se non centinaia) di migliaia di dollari in PR e crisis management e coaching. E la sua risposta alle accuse è: 'Hanno frainteso tutto'?".