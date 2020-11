Ray Fisher, Justice League: 'Avete visto solo una scena di Cyborg girata da Snyder'

Continua la diatriba tra Ray Fisher e Joss Whedon, con l'attore che è tornato a screditare la versione di Justice League uscita al cinema nel 2017 dopo l'abbandono di Zack Snyder dalla sedie del regista.

A quanto pare, infatti, nel film uscito in sala solo una sequenza con Cyborg, il personaggio interpretato da Fisher, era stata originariamente creata e diretta da Snyder: tutto il resto è figlio del 'secondo film' voluto da Whedon e Warner Bros.

"Alcune cose erano simili a quelle che avevamo fatto con il film originale, e quindi è molto difficile, ad esempio, distinguere certe inquadrature di altre persone che non nominerò dalle vere scene del vero film" ha detto l'attore al podcast Geek House Show. "Ma una cosa che posso dire del mio personaggio è che, per quello che avete visto nella versione teatrale, solo la scena sul tetto della polizia di Gotham City con il Commissario Gordon, Batman e Flash, è stata girata da Snyder. Tutto il resto, ogni singola scena eccetto quella, l'ho dovuta rigirare successivamente. Non saprei dire per quanto riguarda gli altri attori, posso parlare in base alla mia esperienza".

Insomma, già in passato è stato chiarito quanto la Snyder Cut, in uscita su HBO Max nel 2021, sarà diversa dalla versione del film vista nel 2017, ma quella di Fisher sembra una definitiva conferma.

