Ray Fisher contro Joss Whedon: 'Sul set di Justice League chiamava Diana Natasha'

Non si placano le polemiche che circondano la figura di Joss Whedon e le ultime arrivano ancora da Ray Fisher, l'attore che più di tutti ha cercato di portare a galla i problemi occorsi sul set di Justice League dopo il licenziamento in corsa di Zack Snyder. A quanto pare Whedon era così confuso sul set tanto da riferirsi a Diana come Natasha.

Quest'ultima rivelazione arriva da una conversazione di Fisher con Vanity Fair nel corso della campagna promozionale intorno a Zack Snyder's Justice League. Fisher aveva già accennato al fatto che Whedon era ancora sconvolto dalle reazioni del pubblico al suo Avengers: Age of Ultron e ha portato questo stato d'animo alterato anche sul set di Justice League una volta subentrato a Snyder. "Si vede benissimo in alcune scene da lui girate. Flash che inciampa sul petto di Wonder Woman è qualcosa uscita da Age of Ultron e poi incollata qui. Nella mia prima conversazione di lavoro con lui, accidentalmente continuava a chiamare il personaggio di Diana 'Natasha', il che è assurdo. Era una delle conversazioni che avemmo prima che mi dessero lo script del film".

Fisher fa notare poi come quel momento fu l'inizio del suo disaccordo con il regista. "A un certo punto mi paragonava a Robert Downey Jr. e mi diceva: 'Guarda a me non piace prendere suggerimenti, nemmeno da Robert Downey Jr.' e io dicevo: 'Beh, ok... allora fai quel che puoi'".

Recentemente anche Zack Snyder ha commentato lo scandalo Whedon per la prima volta: "L'ultima cosa che avrebbero voluto fare era chiamare me, per lamentarsi delle loro difficoltà durante le riprese. Ma col senno di poi mi sento un po' in colpa che abbiano dovuto passare tutto questo. Questi ragazzi sono miei amici, sono attori straordinari, ed è gente forte. Voglio che si prendano cura di loro in una situazione salutare. Io non c'ero quindi la tua opinione su questo è buona quanto la mia".

Zack Snyder's Justice League arriva su Sky e Now TV il 18 marzo prossimo.