Ray Fisher commenta la cancellazione di New Gods della Warner: 'Tristi e codardi'

Questa settimana Ava DuVernay ha confermato che il suo film in sviluppo sui New Gods è stato bruscamente interrotto e cancellato dalla Warner Bros. a causa di un altro film problematico dello studio, ovviamente la Zack Snyder's Justice League e ora Ray Fisher è tornato ad attaccare la dirigenza per le sue scelte definite in un post "codarde".

In un tweet dal tono molto polemico, Ray Fisher ha infatti scritto: "Walter Hamada e Toby Emmerich hanno provato a usare Zack Snyder's Justice League come scappatoia/scusa per cancellare il film New Gods, questo è triste e da codardi".

New Gods era stato annunciato in fase di sviluppo dalla Warner dopo l'uscita del Justice League arrivato al cinema, quello rimaneggiato da Joss Whedon e contemporaneamente era arrivato anche l'annuncio dello spin-off The Trench poi rivelatosi un film su Black Manta. Poi però New Gods e Trench sono stati cancellati.

Fisher fa riferimento alle parole di Ava Dubernay su New Gods e la sua cancellazione da parte dello studio: "Ero veramente appassionata di New Gods, un film che poi è stato cancellato. Lo studio aveva infatti deciso di non voler portare avanti una certa parte di quel mondo a fumetti basata su cose che erano legate a un altro film ambientato in quel mondo. Quindi, prima ancora che potessi completare la mia sceneggiatura assieme a Tom King, hanno cancellato tutto. Per fortuna avevo altri due progetti in corso".

Continua quindi a distanza la polemica tra Fisher e Warner dopo le accuse riferite a quanto avvenuto sul set di Justice League: "A quanto pare a WarnerMedia pensano che una stanza piena di produttori che dicono 'non possiamo avere un nero furioso al centro del film' non sia razzista. Strano", aveva commentato all'epoca l'attore.