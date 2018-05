Ray Fisher aperto all'idea di riprendere i panni di Cyborg in un film sui Titans

Dopo essere apparso brevemente in Batman v Superman: Dawn of Justice, l'attore Ray Fisher ha dato vita al personaggio di Cyborg nel recente Justice League diretto da Zack Snyder (e Joss Whedon).

Il futuro del personaggio sul grande schermo - almeno per il momento - è ignoto. Infatti non è chiaro dove Cyborg apparirà con certezza nell'Universo Cinematografico della DC Comics. Ma Ray Fisher si è definito disponibile a riprenderlo anche in una potenziale pellicola dedicata ai Teen Titans: "Voglio dire, non escludo nessuna possibilità, veramente...".

Infatti Fisher, nell'intervista, dichiara che per lui, adesso più che mai, è importante la storia della pellicola a cui parteciperà e non tanto il titolo: "Mi piacciono le storie con delle conseguenze, dove i personaggi affrontano dei problemi che vedo ogni giorno. Se questo verrà adattato in un film sui Titans o su uno stand-alone dedicato a Cyborg oppure in Justice League 2... ci sarò.".

La DC sta adattando i Titans come serial televisivo per la loro nuova piattaforma digitale, che verrà lanciata nel 2019, e chiamata DC Universe; in questa versione live-action, però, Cyborg non è presente. Al contrario, è confermata la presenza del personaggio (probabilmente non con il volto di Fisher) nel serial tv dedicato ai Doom Patrol, dove Cyborg ha un ruolo importante.