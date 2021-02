Ray Donovan: la serie con Liev Schreiber si concluderà con un film, i dettagli

Come riportato in esclusiva da Deadline, i fan di Ray Donovan possono tirare un sospiro di sollievo perché presto vedranno la giusta conclusione della serie con Liev Schreiber; la storia del personaggio infatti verrà chiusa in un film attualmente in fase di sviluppo che vedrà l'attore di ritorno nei panni del protagonista.

Il film riprenderà la storia di Ray Donovan proprio dove si concludeva la settima stagione dello show, al termine della quale era stata comunicata la cancellazione, un po' a sorpresa nel febbraio dello scorso anno. Liev Schreiber di ritorno nei panni di Donovan co-scriverà la sceneggiatura insieme allo storico showrunner David Hollander, il quale si occuperà anche della regia. Anche Jon Voight riprenderà il suo ruolo di Mickey Donovan, così come Kerris Dorsey tornerà nei panni della figlia di Ray, Bridget. Le riprese partiranno prossimamente (entro quest'anno) a New York.

Nonostante la cancellazione improvvisa di Ray Donovan, Schreiber è sempre rimasto possibilista su un suo ritorno nel personaggio in futuro, e così è stato. "Sembra che le vostre voci siano state ascoltate. E' ancora troppo presto per stabilire dove e quando, ma con un po' di fortuna e il vostro continuo supporto ci sarà ancora Ray Donovan", aveva commentato l'attore già all'indomani della cancellazione dello show.

Hollander era della stessa opinione: "Non si sa mai, Ray Donovan è una grande serie. Ad essere onesti per i nostri produttori la serie è stata una spesa non indifferente, almeno per gli standard della Showtime. Puntavamo all'ottava stagione e contavamo in aumenti sia per la troupe, che per cast e sindacati. Tuttavia, il trasferimento a New York è stato parecchio costoso ed entrambe le cose hanno influito sulla scelta".

La cancellazione fu davvero improvvisa, poiché solo pochi giorni prima che avvenisse si parlava già di piani per l'ottava stagione di Ray Donovan, che a questo punto crediamo verrà riadattata in un lungometraggio.