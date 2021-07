Ray Donovan: prima immagine di Liev Schreiber nel film sequel

Dopo la cancellazione di Ray Donovan da parte di Showtime i fan sono stati così insistenti che alla fine è stata annunciata la lavorazione di un film sequel per concludere le vicende del personaggio interpretato per ben sette stagioni da Liev Schreiber; proprio l'attore americano ha postato sui suoi social una prima foto dal set della pellicola.

Nella foto vediamo Schreiber riunito con i suoi celebri colleghi dello show televisivo probabilmente per l'ultima volta, in quanto in didascalia ha aggiunto: "Mi mancherà questo particolare gruppetto di attori davvero davvero molto", preannunciando così l'arrivo (coming soon) del film sequel di Ray Donovan annunciato all'inizio di quest'anno dopo che i fan erano diventati furiosi in seguito alla cancellazione della serie Ray Donovan al termine della settima stagione, in parte anche dovuta alla situazione difficile venutasi a creare con l'arrivo della pandemia di coronavirus.

Liev Schreiber di ritorno nei panni di Ray Donovan ha co-scritto anche la sceneggiatura del film insieme allo storico showrunner David Hollander, con quest'ultimo a bordo anche come regista. Anche Jon Voight riprenderà il ruolo di Mickey Donovan, padre del protagonista, così come Kerris Dorsey tornerà nei panni della figlia di Ray, Bridget. Le riprese avranno luogo a New York.

Nonostante la cancellazione improvvisa di Ray Donovan, Liev Schreiber è sempre rimasto possibilista su un suo ritorno nei panni del personaggio e così è stato: "Sembra che le vostre voci siano state ascoltate, è ancora troppo presto per stabilire dove e quando ma con un po' di fortuna e il vostro continuo supporto ci sarà ancora un po' di Ray Donovan", aveva commentato l'attore dopo la cancellazione dello show e le proteste dei fan.

La cancellazione fu davvero improvvisa, dato che pochi giorni prima si parlava già di piani per l'ottava stagione di Ray Donovan che a questo punto sarà stata riadattata in forma di lungometraggio.