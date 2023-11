Un rave party a Hogwarts? Lo immagina l'IA: c'è anche Voldemort in console!

L'intelligenza artificiale è in grado di far prendere vita alle nostre fantasie più bizzarre e nel mondo magico di Harry Potter gli spunti di certo non mancano. Se l'IA ha portato i personaggi della saga in Italia, ha sviluppato con un certo estro anche un rave party ambientato a Hogwarts!

Il progetto (che trovate in calce all'articolo), che sembra scattato da una polaroid, è stato pubblicato sul gruppo Facebook AI Revolution - MidJourney AI, DALL-E 2, Stable Diffusion e trasporta tutti i fan del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling in una versione molto più trasgressiva di quella austera della scuola di magia e stregoneria che tutti conosciamo.

Nelle immagini vediamo gli studenti di Hogwarts intenti a scatenarsi in pista con un festaiolo Voldemort alla console! E se l'alcool appiana le divergenze, questo è avvenuto anche tra il signore Oscuro e il preside Albus Silente che nelle immagini generate dall'intelligenza artificiale ballano senza alcuna ostilità! Tutti si divertono (Piton compreso) ad eccezione di Draco Malfoy che siede pensieroso osservando il vuoto con lo stesso umore che abbiamo tutti noi a quella famosa festa alla quale non saremmo mai voluti andare.

Ci saranno momenti simili nella prossima serie TV targata HBO su Harry Potter?Adesso che la situazione sembra lentamente tornare alla normalità ad Hollywood si può guardare concretamente al futuro ma ciò che è certo è che il regista dei film non tornerà nello show su Harry Potter.