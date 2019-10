Il ratto di Avengers: Endgame era già apparso prima nel Marvel Cinematic Universe?

Secondo una nuova teoria divenuta virale in pochissime ore, il celebra ratto che in Avengers: Endgame libera Scott Lang dal Regno Quantico fosse già apparso in precedenza nel Marvel Cinematic Universe.

In sostanza, come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'utente Reddit iiMCUii suggerisce che il roditore sia lo stesso ratto in cui il personaggio di Paul Rudd si imbatteva nel primo film di Ant-Man, in una delle prime scene in cui usava la tuta di Hank Pym per rimpicciolirsi.

Considerando il salto temporale del film dei fratelli Russo, per poter recarsi nel magazzino in cui era intrappolato Scott il topo avrebbe dovuto vivere per circa nove anni, cosa abbastanza inusuale: l'attuale record mondiale (stando nientemeno che al Guinness dei Primati) per la durata della vita di un topo attualmente è fermo a 7 anni e quattro mesi.

Ant-Man si svolge all'incirca nel 2015, mentre il topo apre il tunnel quantico di Scott nel 2023, il che equivarrebbe ad un nuovo Guinness World Record. Al di là di questo, comunque, è curioso che i topi continuino a tornare nella narrazione di Scott Lang, e chissà che gli autori di Endgame non abbiano avuto l'idea durante una retrospettiva della saga di Peyton Reed.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo che Paul Rudd dovrebbe tornare nel MCU grazie ad Ant-Man 3, che si vocifera prossimo ad una messa in produzione.

