Ratatouille, i fan creano un musical su Tik Tok ispirato al film Pixar!

Ormai è passato più di un decennio dall'arrivo nelle sale di Ratatouille, uno dei film più amati della Disney/Pixar. Il film e il topolino protagonista, Remy, sono ormai dei simboli del cinema d'animazione e anche su un social giovane come Tik Tok la fama di Ratatouille non è passata inosservata, tanto che gli utenti hanno lavorato ad un musical.

Secondo quanto scrive Playbill, l'idea di un musical originale ispirato a Ratatouille è nata dopo che il compositore e arrangiatore Daniel Mertzlufft ha visto per la prima volta 'Ode to Remy' di Em Jaccs, una canzone virale su Tik Tok che funge da ballata d'amore per il roditore protagonista.

Grazie a quell'ispirazione Mertzlufft ha iniziato a lavorare al musical che ha coinvolto altri cantautori che hanno iniziato a creare le tracce di Ratatouille: The Musical, creando musiche per diversi segmenti del film originale. Anche diversi attori di Broadway, tra cui Kevin Chamberlin e Andrew Barth Feldman, hanno partecipato:"C'è una vera trama da cui attingere con Ratatouille e tutti adorano quel film. Ci sono così tanti cantautori sulla piattaforma e non vediamo l'ora di scrivere. Gli scrittori sono gli unici che possono lavorare attivamente a qualcosa al momento. Ma sono tutti senza lavoro, come la troupe, i costumisti, i registi" ha dichiarato Mertzlufft.

Per il momento si tratta di un musical fan-made e chissà se il progetto possa concretizzarsi in un musical vero e proprio nell'epoca post-Covid.



Si è parlato in passato anche di un seguito del film e Patton Oswalt si è dichiarato favorevole al sequel di Ratatouille. Sulle pagine di Everyeye trovate anche la recensione di Ratatouille, diretto da Brad Bird e Jan Pinkava.