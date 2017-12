Rashida Jones dirigerà l'adattamento cinematografico del fumetto Goldie Vance

scriverà e dirigerà l'adattamento cinematografico di, fumetto i cui diritti cinematografici sono stati recentemente acquisiti dalla 20th Century Fox. Insieme a, alla produzione del film, la Jones collaborerà con BOOM! Studios per portare sul grande schermo la serie di graphic novel.

Goldie Vance è stata creata dalla vincitrice del premio Eisner, Hope Larson e da Brittney Williams; la trama vede una sedicenne che ha l'ambizione di diventare detective in un hotel storico di Miami. Verrà coinvolta in un crimine internazionale che la porterà ad affrontare sfide che non aveva mai immaginato.

"Goldie è esattamente il tipo d'eroina impavida, curiosa e divertente di cui abbiamo bisogno in questo momento. Sono così onorata di poter collaborare con Kerry Washington, BOOM! Studios e Fox per dar vita al suo mondo" ha commentato Rashida Jones.

Stesso entusiasmo condiviso da Kerry Washington:"Sono contenta di collaborare con Rashida e BOOM! Studios per raccontare questa storia. Fox è la casa perfetta per questo progetto. Goldie Vance vi ruberà il cuore. Ha già rubato il mio!".

Kerry Washington ha recentemente prodotto e recitato in Confirmation mentre Rashida Jones sta recitando in Angie Tribeca e ha co-scritto un episodio della terza stagione di Black Mirror.