Raquel Welch, rivelata la causa di morte dell'attrice simbolo degli anni '60

Dopo la notizia della triste scomparsa di Raquel Welch, il certificato di morte depositato in data 3 aprile 2023 presso il Dipartimento della sanità pubblica (Los Angeles) ha rivelato la causa della morte dell'attrice simbolo degli anni '60: arresto cardiaco, aggravato dal morbo di Alzheimer come fattore sottostante.

La donna, venuta a mancare il 15 febbraio 2023 a Los Angeles, era considerata tra le più grandi sex symbol del cinema hollywoodiano: ricordiamo infatti pellicole del calibro di Madame P... e le sue ragazze, Bandolero! e How to Be a Latin Lover. Altrettanto longeva è stata la sua carriera televisiva – da Il virginiano a Mork & Mindy, da Evening Shade a CSI: Miami – e teatrale, tra cui figura lo spettacolo del 1997 Victor/Victoria, diretto da Blake Edwars e con la colonna sonora di Henry Mancini, Frank Wildhorn e Leslie Bricusse. In particolare, ha esordito in Madame P... e le sue ragazze di Russel Rouse a soltanto 24 anni.

Non sorprende che una carriera così ricca di successo le abbia conferito numerosi riconoscimenti, come il Golden Globe del 1975 come miglior attrice in un film commedia o musicale (I tre moschettieri) e una candidatura allo stesso premio come miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione (Quando morire). In Italia, è stata doppiata da Rita Savagnone, Noemi Gifuni, Maria Pia Di Meo e altre professioniste.

Era l'agosto del 2018 quando Guillermo del Toro annunciò che avrebbe iniziato le riprese di Viaggio Allucinante, remake del film originale del 1966 con Raquel Welch come protagonista; tuttavia, il progetto non ha ancora visto la luce.