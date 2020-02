Rapunzel sarà la protagonista di un nuovo live-action Disney

Dopo il recente annuncio di Peter Pan and Wendy, la Disney ha dato il via allo sviluppo di un live-action dedicato a Rapunzel, principessa Disney tra le più amate degli ultimi anni grazie al successo del film uscito nel 2010.

Lo scoop arriva da The DisInsider, sito che in passato si è rivelato spesso ben informato per quanto riguarda i progetti della Casa di Topolino. Stando al report, il film in questione non avrà alcun legame con la pellicola animata (conosciuta in originale come Tangled) né con i titoli Disney Channel.

La sceneggiatura del film sarà scritta da Ashleigh Powell (Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni), mentre Michael De Luca (Moneyball, Captain Phillips) della Michael De Luca Productions e Kristin Burr (Christopher Robin) della Burr! Productions si occuperanno della produzione. Zoe Kent, al momento al lavoro anche sul live-action di Lilo e Stich targato Disney+, agirà invece come produttrice esecutiva. Sotto la supervisione di Lucy Kitada, la produzione ha già cominciato le ricerche per il regista.

Il report conferma anche che Rapunzel, al contrario del recente Lilli e il Vagabondo e del già citato Lilo e Stich, sarà distribuito nelle sale cinematografiche. Che ve ne pare di questo progetto? Fatecelo sapere nei commenti.