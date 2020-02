Rapunzel: Ben Barnes vorrebbe interpretare Flynn nel live action Disney

Ben Barnes bussa alla porta della Disney. L'attore non ha perso tempo e stuzzicato da un fan su Twitter ha risposto entusiasta all'idea di poter partecipare al live action di Rapunzel, che la Disney potrebbe concretizzare in futuro. E Barnes non si è certo limitato a proporsi per un ruolo di secondo piano. L'obiettivo è vestire i panni di Flynn.

Domenica su Twitter un fan ha condiviso la foto del 38enne attore inglese affiancato a Flynn Rider, uno dei personaggi di Rapunzel - L'intreccio della torre.

Ben Barnes ha ripubblicato il post, aggiungendo:"Sono così disponibile per questo ruolo... persino per avere quella barba sul mento".

Nel film d'animazione Rapunzel - L'intreccio della torre, Zachary Levi doppiò il personaggio di Flynn, con Mandy Moore che prestò la voce a Rapunzel.



Il film dovrebbe essere prodotto da Michael De Luca e Kristin Burr, con lo script affidato ad Ashleigh Powell, che scrisse per la Disney la sceneggiatura di Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli su questo progetto. Ben Barnes è noto per aver interpretato sul grande schermo i personaggi di Caspian nella saga de Le cronache di Narnia oltre a Dorian Gray nell'omonimo film.

In tv ha recitato in Westworld e The Punisher. Rapunzel sarà la protagonista di un nuovo live action, come sembra trapelare in questi giorni da ambienti disneyani. Nel frattempo manca poco all'arrivo di Disney+ Italia, la prima piattaforma streaming targata Disney.