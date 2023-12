In che rapporti sono oggi Kate Winslet e Leonardo DiCaprio?

Una delle amicizie più belle tra attori è quella tra Kate Winslet e Leonardo di Caprio: ci è noto sin dal loro primo film insieme, Titanic. Ma da allora, come si è evoluto il loro rapporto?

In una recente intervista fatta alla Winslet per ET, l'attrice ha ripercorso il loro rapporto sin dal film di James Cameron: "Quando ho iniziato a lavorare con Leo, siamo riusciti a trovare il nostro ritmo. È incredibile guardare indietro e ripensarci. ... Era una specie di confusione di arti lunghi, magri e scoordinati. Era molto libero con se stesso e aveva un'energia effervescente che era davvero magnetica. E ricordo di aver pensato: "Oh, sarà divertente. Andremo sicuramente d'accordo". E ci siamo trovati davvero bene. Ci siamo trovati davvero bene".

L'attrice ha poi esaltato la personalità di Di Caprio, mostrando delle qualità che sembrano essere sempre più rare: "Lui era molto, molto intelligente, molto, molto curioso. Era davvero affascinato dal periodo, dai dettagli relativi alla nave, alle classi inferiori, alla provenienza di quelle persone, al modo in cui avevano pagato i biglietti. Siamo entrati in sintonia su molti livelli. Questo senso di attenzione per l'artigianato e l'interesse per l'artigianato sono ancora oggi molto importanti".

E oggi, com'è il loro rapporto? Come comunicano tra di loro? "E facciamo sempre quella telefonata subito. Non c'è un "Aspetta, ti chiamo domani". È immediato. E questo è davvero importante. Sai, se ci pensi, nel mondo in cui viviamo ora, avere amicizie che ti legano e una storia condivisa è davvero qualcosa", ha concluso l'attrice.

Se questa non vi fosse bastata, vi rimandiamo ad una delle numerose dediche di Kate Winslet a Leonardo di Caprio.