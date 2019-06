Il rapper Lil Nas con il Guanto dell'Infinito di Thanos nella foto con Anthony Russo

Negli ultimi dodici mesi Anthony e Joe Russo hanno regalato ai fan due titoli come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. E ora Anthony Russo sui social è comparso in una foto che lo ritrae con il rapper Lil Nas che indossa il famoso Guanto dell'Infinito di Thanos. Lil Nas ha preso d'assalto il web con la canzone Old Country Road.

La canzone sta spopolando e ora il rapper Lil Nas sta aumentando la sua fama. E una mano potrebbe dargliela proprio il Guanto dell'Infinito, in fondo.

Dopo aver diretto gli ultimi due film sugli Avengers in questa Fase 3 dell'MCU, i due fratelli Russo sono diventati delle celebrità. Come tutti sapranno, Endgame torna nelle sale con una versione con almeno sei minuti di contenuti extra. Oltre all'introduzione curata da Anthony Russo, si dice che il film includa una scena eliminata con Hulk, oltre ad un omaggio al compianto Stan Lee.



Per il momento Avengers: Endgame dista circa 37 milioni da Avatar, il colosso del 2009 di James Cameron, prossimo all'allargamento del franchise con altri capitoli in cantiere e altri giù avallati e pronti per essere distribuiti in sala.

Ieri sono state annunciate alcune scene inedite presenti nella riedizione in sala. Il film che chiuderà la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è Spider-Man: Far From Home, con Tom Holland nuovamente con la tuta di Spider-Man per una nuova lotta contro il crimine.