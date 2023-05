Rapito: il trailer ufficiale del nuovo film di Marco Bellocchio (ereditato da Spielberg)

In questi minuti Variety ha lanciato in esclusiva il primo trailer ufficiale di Rapito, il nuovo film di Marco Bellocchio che sarà presentato in concorso al Festival di Cannes e uscirà in sala il 25 maggio distribuito da 01 Distribution.

Il film, la cui regia era stata inizialmente presa da Steven Spielberg, è incentrato sulla storia di Edgardo Mortara, il bambino ebreo che nel 1858 fu strappato alla sua famiglia per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX, suscitando un caso internazionale. Il progetto è interpretato da Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Enea Sala (Edgardo Mortara da bambino), Leonardo Maltese (Edgardo ragazzo) e con Filippo Timi e Fabrizio Gifuni, oltre a Andrea Gherpelli, Samuele Teneggi, Corrado Invernizzi, Aurora Camatti, Paolo Calabresi, Bruno Cariello, Renato Sarti, Fabrizio Contri, Federica Fracassi.

La sceneggiatura, firmata da Marco Bellocchio e Susanna Nicchiarelli con la collaborazione di Edoardo Albinati e Daniela Ceselli e la consulenza storica di Pina Totaro, si ispira liberamente a “Il caso Mortara” di Daniele Scalise, edizioni Mondadori. Il film gode del contributo selettivo del MIC Ministero della Cultura e del sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso l’Emilia–Romagna Film Commission.

