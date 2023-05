Rapito: il poster del nuovo film di Marco Bellocchio sembra un'opera d'arte

A pochi giorni dalla pubblicazione del primo trailer ufficiale di Rapito, il nuovo film di Marco Bellocchio è tornato a mostrarsi anche nel primo poster, che dal soggetto ecclesiastico al forte panneggio fa pensare in tutto e per tutto ad un'opera d'arte.

La locandina, pubblicata da 01 Distribution, è disponibile in calce all'articolo. Il film, lo ricordiamo, è tratto del libro “Il caso Mortara” di Daniele Scalise, con la sceneggiatura firmata da Marco Bellocchio e Susanna Nicchiarelli con la collaborazione di Edoardo Albinati e Daniela Ceselli, e la consulenza storica di Pina Totaro.

Nel 1858, nel quartiere ebraico di Bologna, i soldati del Papa irrompono nella casa della famiglia Mortara. Per ordine del cardinale, sono andati a prendere Edgardo, il loro figlio di sette anni. Secondo le dichiarazioni di una domestica, ritenuto in punto di morte, a sei mesi, il bambino era stato segretamente battezzato. La legge papale è inappellabile: deve ricevere un'educazione cattolica. I genitori di Edgardo, sconvolti, faranno di tutto per riavere il figlio. Sostenuta dall'opinione pubblica e dalla comunità ebraica internazionale, la battaglia dei Mortara assume presto una dimensione politica. Ma il Papa non accetta di restituire il bambino. Mentre Edgardo cresce nella fede cattolica, il potere temporale della Chiesa volge al tramonto e le truppe sabaude conquistano Roma.

Rapito sarà presentato in concorso al Festival di Cannes 2023 e uscirà in sala in Italia il 25 maggio distribuito da 01 Distribution.