Rapito, Marco Bellocchio: 'Ho scritto una lettera a Papa Francesco'

Rapito, il nuovo film di Marco Bellocchio, presentato al festival di Cannes è un film controverso che chiama in causa la chiesa cattolica in merito alla storia vera del bambino ebreo strappato alla famiglia nel 1858 e cresciuto da Papa Pio IX come cattolico. Il regista piacentino ha scritto a Papa Francesco chiedendogli di vedere il film.

Il trailer di Rapito ci ha mostrato in anteprima le prime scene del film dedicato alla storia di Edgardo Mortara, raccontata anche nel libro Il Caso Mortara edito da Mondadori.

La vicenda, dai tratti oscuri e controversi, era stata causa di uno scandalo politico dell’epoca diventando presto un caso internazionale che ha coinvolto la chiesa di Roma e la comunità Ebraica mondiale.

Il regista Marco Bellocchio, consapevole delle ripercussioni sull’opinione pubblica e dell’importanza che la storia venga raccontata e compresa per evitare di ripetere errori del passato, ha scritto a Papa Francesco per chiedergli di dare un’opportunità al suo film: “Ho scritto una lettera a Papa Francesco, spero abbia voglia di vedere il mio film Rapito. Ha tante cose ben più importanti da fare, ma chissà che non trovi il tempo per una serata divertente, interessante, tra amici. Attendo”.

Queste le parole di Bellocchio a Cannes che testimoniano la volontà di introdurre il pontefice alla sua visione della vicenda e, probabilmente, a una sua riflessione, anche pubblica, rispetto alle questioni trattate nell’opera.

Il film di Bellocchio uscirà nei cinema italiani il 25 maggio 2023. In attesa di poterlo vedere nelle sale, vi lasciamo al bellissimo poster promozionale di Rapito.