La Rapina Perfetta e le parti intime 'anacronistiche': il retroscena osé dell'heist movie

Stasera torna nelle tv italiane La Rapina Perfetta, heist movie con protagonista Jason Statham basato sulla vera storia dell'incredibile furto alla Lloyd Bank di Baker Street, a Londra.

Il film segue le vicende di Terry, proprietario di una rivendita di auto d’epoca ed ex ladro. L'uomo viene avvicinato da una vecchia conoscenza, la bella Martine, che gli propone di fare il colpo della vita', una rapina nel cuore di Londra, nel caveau della Lloyd Bank, dove sono depositate centinaia di cassette di sicurezza. Ma in realtà l’ex modella non svela del tutto le carte: in cambio della sua fedina pulita, la donna deve impossessarsi del contenuto di una cassetta di sicurezza contenente materiale fotografico compromettente su un membro della famiglia reale.

Stando al regista Roger Donaldson, la scena più impegnativa da realizzare fu quella del bordello. La sequenza prevedeva che le comparse camminassero per il set con indosso solamente dei reggicalze, ma queste si presentarono sul set con le parti intime depilate: un problema di anacronismo visto che la pellicola è ambientata nel 1971. Per rimediare, le attrici dovettero indossare delle parrucche pubiche chiamate "Merkin", che però erano molto difficili da fissare e causarono a Donaldson ulteriori problemi durante le riprese.

La Rapina Perfetta verrà trasmesso su Rai 4 alle ore 21.20. Per altre notizie, vi ricordiamo che Statham tornerà a collaborare con Guy Ritchie per Cash Truck, nuovo action thriller del regista di Snatch - Lo strappo in arrivo nel 2021.