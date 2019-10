La rapina a Kim Kardashian e Kanye West diventa un film

Joann Sfar, fumettista e regista francese, ha recentemente concluso Fashion Week, una graphic novel ispirata alla rapina di che Kim Kardashian West subì nella sua camera d'albergo a Parigi nel 2016, e adesso il fumetto è pronto a diventare un film.

Il film sarà ovviamente diretto dallo stesso Sfar, che sta attualmente scrivendo la sceneggiatura insieme a Marion Festraëts (Chef): l'autore ha descritto l'opera, il cui titolo sarà Fashion Week anche in questa versione per il grande schermo, come una una commedia che esplora i temi del femminismo, della mascolinità e del patriarcato nella società di oggi.

"Fashion Week affronterà la violenza contro le donne, il rapporto tra le persone appartenenti ad una diversa classe sociale, il mondo della moda e l'incontro tra figure di nuovi e vecchi mondi", ha detto Sfar a Variety. La trama del film ruoterà attorno a un gruppo di ladri che ha in programma di derubare un famoso influencer durante il suo viaggio a Parigi, dove rimarranno invischiati nel vortice della Fashion Week che sta avendo luogo nella capitale francese.

Nel 2016, Kardashian West è stata legata e imbavagliata nella sua camera d'albergo a Parigi da rapinatori che hanno guadagnato milioni di dollari dai suoi gioielli, incluso l'anello di fidanzamento regalatole da Kanye West, che non era presente durante l'accaduto.

Il film sarà girato principalmente in francese ma riunirà un cast internazionale. Il regista ha specificato che il suo obiettivo non è quello di ricostruire nello specifico ciò che accadde alla Kardashian quanto piuttosto quello di cogliere ciò che l'evento ha significato.

Per altri approfondimenti, scoprite il film di Kanye West Jesus Is King, che sarà distribuito da Imax a fine mese, e il rifugio per senzatetto a tema Star Wars che il rapper, produttore, imprenditore e designer sta cercando di realizzare.