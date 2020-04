Raoul Bova torna con Alien vs Predator, il film ufficiale che fece infuriare Ridley Scott

Fra gli scult più famosi di sempre c'è sicuramente Alien vs Predator, crossover fra i due importanti franchise sci-fi/horror diretto da Paul W. Anderson con Raoul Bova fra i protagonisti.

Il film fu odiato da Ridley Scott e Sigourney Weaver, rispettivamente regista e protagonista di Alien, ma divertì James Cameron, regista di Aliens 2 - Scontro Finale, che lo reputa il migliore della saga subito dopo - ovviamente - i due film appena citati. "Dovrei stare attento a quello che dico perché ho un contratto con la 20th Century Fox", disse Scott durante un celebre intervento al San Diego Comic-Con, "ma posso dire che loro sanno cosa ne penso del film".

Tra l'altro si tratta del secondo film di Anderson che si svolge in un universo cinematografico che è stato istituito da Ridley Scott: il regista infatti nel 1998 aveva diretto Soldier con Kurt Russell, che non tutti sanno essere ambientato nello stesso universo di Blade Runner (1982).

Il valore canonico di questo film - e del suo sequel, Alien vs Predator 2, uscito nel 2007 - è stato a lungo oggetto di dibattito, poiché entrambe le pellicole vennero realizzate dallo studio originale ma senza l'approvazione degli storici produttori della saga. Con Prometheus (2012) e Alien: Covenant (2017) Scott ha però ripreso in mano il franchise, rendendo Alien vs Predator un film sì ufficiale della Fox, ma ambientato in un universo differente rispetto a quello da lui creato.

Per altri approfondimenti non possiamo far altro che rimandarvi all'Everycult su Alien e all'Everycult su Predator.