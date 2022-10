Raoul Bova accusato di aver evaso più di 400mila euro: a processo la star di Don Matteo

Raoul Bova potrebbe finire in guai seri, se le accuse mosse nei suoi confronti in queste ore dovessero rivelarsi fondate: la star di Scusa ma ti Chiamo Amore, che recentemente ha ereditato da Terence Hill il ruolo da protagonista in Don Matteo, dovrà infatti presentarsi in tribunale per rispondere dell'accusa di evasione fiscale.

Bova era già finito in aula lo scorso gennaio con l'accusa di aggressione, ma stavolta dovrà tornare a presentarsi davanti ai giudici per chiarire la situazione relativa ad una dichiarazione dei redditi avvenuta nel 2012 e riguardante le entrate del 2011, con l'attore che, stando a quanto riportato dal Corriere, avrebbe "rappresentato il versamento di canoni per 1 milione di euro alla Sanmarco srl, società di cui Bova è socio all'80%", escamotage che secondo i procuratori potrebbe esser servito a non far conoscere al fisco la sua reale situazione economica.

La cifra di cui si parla è decisamente ingente: se le accuse si rivelassero fondate, Bova potrebbe infatti aver evaso qualcosa come 417mila euro, che andrebbero eventualmente sommati ai 600mila euro che vengono contestati all'attore di Immaturi per il periodo compreso tra il 2005 e il 2010 (Bova è in questo caso in attesa del processo di appello). A questo punto, naturalmente, la palla passa ai giudici.