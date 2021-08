Raoul Bova, 5 film da guardare con la star di Piccolo Grande Amore

Raoul Bova è sicuramente uno degli attori italiani più amati dal grande pubblico: la star nata a Roma nel 1971 ha recitato da protagonista in più film di successo, ma quali sono le pellicole da recuperare nel caso in cui si volesse approfondire la carriera dell'attore di Scusa ma ti Chiamo Amore?

Partiamo dal principio, ovvero dal film che più di tutti contribuì a lanciare la carriera del nostro: stiamo parlando di Piccolo Grande Amore, che nel 1995 vide un giovanissimo Raoul conquistare, nei panni di un affascinante istruttore di surf, la bella principessa interpretata da Barbara Snellenburg.

Il 2003 è invece l'anno de La Finestra di Fronte, dramma diretto da Fernan Ozpetek che vede Bova vestire il ruolo del protagonista insieme ad un'ottima Giovanna Mezzogiorno: qui l'attore interpreta Lorenzo, uomo spiato ogni giorno dalla sua vicina di casa Giovanna, che ne osserva la vita tramite la finestra di casa sua.

L'anno successivo troviamo quindi Raoul Bova in una delle sue incursioni nel cinema action hollywoodiano in occasione di Alien vs Predator, mentre nel 2011 si torna nel più rassicurante ambito della commedia con Immaturi, il film di Paolo Genovese che racconta la storia di un gruppo di ex-maturandi decisamente cresciuti a cui toccherà ripetere il temutissimo esame di Stato.

Chiudiamo con una delle apparizioni più recenti del caro Raoul sul grande schermo: stiamo parlando di Scusate se Esisto!, film del 2014 nel quale troviamo Bova nel ruolo di un uomo gay divorziato coinvolto in un folle progetto dalla Serena di Paola Cortellesi. Avete già visto i film in questione? Fatecelo sapere nei commenti! Passando al piccolo schermo, invece, Raoul Bova ha recentemente ricevuto la benedizione di Terence Hill per il suo Don Matteo.