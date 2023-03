Ranking of Kings e altri 6 anime diventano gratis su Crunchyroll

Dalla scorsa stagione primaverile, lo streaming di anime non è più gratuito su Crunchyroll. In questo lasso di tempo la piattaforma ha continuato la sua crescita, per tornare però sui suoi passi. Da quest'oggi lo streaming di ben sette, popolari serie anime diventa gratuito su Crunchyroll.

Poco dopo l'acquisto di Sony, su Crunchyroll è arrivato un abbonamento premium che oltre a rimuovere la consueta pubblicità ha permesso agli utenti di guardare in esclusiva gli anime stagionali. Questa tendenza dell'ultimo anno viene leggermente modificata.

In vista della stagione anime primaverile 2023 su Crunchyroll, sulle proprie pagine ufficiali il distributore ha diffuso una notizia che renderà felice ben più di qualche appassionato. Per promuovere l'inizio di alcuni, nuovi anime, su Crunchyroll sette serie anime diventano gratuite, ma per un periodo di tempo limitato.

Da oggi e fino al 30 aprile 2023, gli utenti Crunchyroll non abbonati potranno guardare gratuitamente Ranking of Kings, di cui si attende lo special Treasure Chest of Courage, le stagione 1 e 2 di Dr. STONE e lo Special Episode - RYUSUI, e TONIKAWA: Over The Moon For You Stagione 1. Arrivano anche la prima stagione di BIRDIE WING -Golf Girl's Story- e la stagione 1 di The Ancient Magus Bride accompagnata dall'OVA Those Awaiting a Star e l'OAD The Boy From the West and the Knight of the Blue Storm. Di ciascuna di queste serie, ribadiamo che su Crunchyroll arriveranno prestissimo dei sequel.