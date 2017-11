Rampage: prime foto ufficiali, arriva il trailer del film

Segnatevi questo giorno: giovedì. Eh si, perché giovedì sarà il giorno in cui arriverà in rete il primo atteso trailer di Rampage , adattamento cinematografico dell'iconico videogame.

In attesa di vederlo, ecco arrivare anche le prime foto ufficiali, che trovate nella galleria di immagini qui sotto.

Il protagonista di Rampage sarà Dwayne 'The Rock' Johnson, ma nel cast vedremo anche la nominata agli Oscar Naomie Harris (Moonlight), Malin Akerman (Billions), Jake Lacy (Girls), Joe Manganiello (True Blood) e Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead); insieme a loro anche P.J. Byrne (The Wolf of Wall Street), Marley Shelton (Solace), Breanne Hill (San Andreas), Jack Quaid (The Hunger Games: Catching Fire) e Matt Gerald (Daredevil).

La pellicola è attesa per il 20 aprile 2018.