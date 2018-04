Rampage - Furia Animale: weekend da 148 milioni di dollari per il film con Dwayne Johnson

Mentre inizialmente sembrava che A Quiet Place di John Krasinski avrebbe bissato il successo della scorsa settimana, piazzandosi nuovamente al primo posto del boxoffice americano, Rampage - Furia Animale è entrato a gamba testa per bloccare l'avversario e detronizzarlo.

L'adattamento cinematografico dell'omonimo videogioco coin-op con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson ha infatti incassato nel suo weekend d'apertura 34 milioni e 500 mila dollari, guadagnando nel mondo altri 114 milioni per arrivare a una cifra complessiva di 148.6 milioni di dollari.



Un'apertura certamente non elevata come uno degli inaspettati successi dello scorso anno, Jumanji - Benvenuti nella giungla, sequel del cult con Robin Williams che ha visto sempre protagonista Johnson, che nel mondo è riuscito a raggiunge la ragguardevole somma di 953 milioni di dollari, un incasso assolutamente non preventivato. Stando ai primi dati, quindi, Rampage - Furia animale di Brad Peyton (San Andreas) non dovrebbe riuscire a bissare Jumanji - Benvenuti nella giungla, ma a fronte di un budget di 120 milioni di dollari (esclusi costi di marketing), il film dovrebbe generare modesti profitti per la Warner Bros.



Rampage - Furia Animale vede nel cast anche Naomie Harris, Malin Akerman, Jeffrey Dean Morgan, Jake Lacey e Joe Manganiello, ed è attualmente in proiezione in tutte le sale italiane.