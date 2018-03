Rampage: Furia Animale, Uwe Boll minaccia causa alla Warner Bros. per il titolo del film!

(regista d House of the Dead), ha annunciato via social (Twitter) di voler intentare una causa legale contro la Warner Bros. per via di Rampage: Furia Animale, il nuovo film con Dwayne Johnson.

Il regista ha poi pubblicato una foto nella quale lo si vede nella classica posizione del "dito medio" rivolto al poster della pellicola. Come se non bastasse, Boll ha pure postato una versione modificata della locandina del film, date un'occhiata!

Poi, sul suo sito, il regista ha scritto:

"Viviamo in un mondo nel quale i film indipendenti sono morti e dove a fare soldi sono sempre le solite grandi compagnie. Usano e sviluppano marchi e idee da serie di titoli già collaudate - come per esempio i miei film della serie Rampage solo per fare più soldi – abitudine ingiusta, ma molto diffusa. Questo nuovo film danneggerà il brand che ho lanciato e miei futuri guadagni derivanti da altri film della serie Rampage. Confonderà anche il pubblico! Voglio che la Warner modifichi il titolo, anche perché il film non ha nulla a che vedere con Rampage e sembra più che altro Jumanji 2. È una di quelle stronzate di film che gli studios usano per fare il lavaggio del cervello agli americani; come Transformers e Avengers, sono titoli mirati a fare il gioco delle industrie militari e a far vincere le elezioni a ritardati come Trump – uno che sarebbe pronto ad affermare che la Terra è piatta se la cosa potesse portargli un qualche beneficio."

Di certo non ha usato mezzi termini: voi cosa pensate di questa presa di posizione da parte di Boll? Credete che abbia ragione? Secondo voi la Warner ha effettivamente usato il suo "brand" come titolo per ottenere maggior seguito? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!

Il primatologo Davis Okoye (Johnson), un uomo che tiene le persone a distanza, condivide un legame incrollabile con George, un gorilla argentato straordinariamente intelligente che è stato affidato alle sue cure sin dalla nascita. Ma un esperimento genetico andato storto muta questa dolce scimmia in una creatura infuriata di dimensioni enormi.

A peggiorare le cose, viene presto scoperto che ci sono altri animali similmente alterati. Mentre questi predatori alfa attraversano il Nord America, distruggendo tutto ciò che incontrano, Okoye forma una squadra con un ingegnere genetico screditato, per assicurarsi di ottenere un antidoto per i bestioni, e cerca di farsi strada in un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per scongiurare una catastrofe globale ma per salvare la creatura, divenuta mostro, che un tempo era sua amica.