Rampage - Furia animale replicherà il successo del Jumanji con Dwayne Johnson?

Secondo le prime proiezioni del prossimo weekend, Rampage - Furia animale, il nuovo film con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson, dovrebbe aprire in testa al box-office americano.

BoxOfficePro, infatti, ha stilato le stime o proiezioni di incasso del weekend del 15 aprile negli Stati Uniti e il film di Brad Peyton dovrebbe esordire con la rispettabile cifra di 36.5 milioni di dollari, davanti alla sorpresa dello scorso weekend, A Quiet Place – Un posto tranquillo, che aggiungerebbe altri 28.5 milioni ai suoi incassi; al terzo posto si manterrebbe stabile Ready Player One, di Steven Spielberg.

D’altronde The Rock è sulla cresta dell’onda da un bel po’ di tempo, lo dimostra il successo planetario di una pellicola come Jumanji – Benvenuti nella giungla, capace di incassare la stratosferica cifra di 950.7 millioni a livello mondiale.

Rampage – Furia animale è uscito oggi nelle sale italiane, qui la nostra recensione.

Sinossi: La star internazionale Dwayne Johnson è protagonista del film d’azione ed avventura “Rampage”, diretto da Brad Peyton. Il primatologo Davis Okoye (Johnson) è un uomo schivo. Condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente di cui si occupa dalla nascita. Un esperimento genetico scorretto e dai risultati catastrofici trasforma la gentile scimmia in un’enorme creatura furiosa. A peggiorare le cose, ben presto si scopre che altri animali sono stati modificati nello stesso modo. Mentre questi nuovi predatori alfa devastano il Nord America, distruggendo ogni cosa che incontrano lungo il loro cammino, Okoye si allea con uno screditato ingegnere genetico per creare un antidoto, facendosi strada attraverso un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per impedire una catastrofe globale ma per salvare lo spaventoso primate che una volta era suo amico.