Rampage: Furia Animale, potrebbe diventare il miglior adattamento da videogame di sempre!

Rampage, il nuovo progetto attualmente al cinema con Dwayne "The Rock" Johnson, si è guadagnato un ottimo 50% di rating su Rotten Tomatoes. Non vi sembra eccezionale? Beh, tuttavia è decisamente sulla buona strada per diventare l'adattamento di un videogioco meglio riuscito di tutti i tempi!

Le recensioni di Rampage sono state abbastanza mixate, ma la maggior parte di queste sembra concordare sul fatto che sia divertente, e un buon prodotto per passare un po' di tempo al cinema; è un film che libera la testa dai pensieri, e dunque riesce nel so intento, quello di intrattenere!

Nonostante il rating si attesti al momento al 50%, questo è davvero un ottimo risultato per il genere di film di cui Rampage fa parte, quelli cioè su cui pende la "maledizione" del videogioco: generalmente infatti, i prodotti realizzati - finora - traendo spunto da storie famose di videogame, non sono andati bene! Pertanto Rampage: Furia Animale, potrebbe segnare un record.

Se il punteggio sul Tomatoer regge, Rampage sarà ufficialmente l'adattamento del videogioco live-action meglio recensito del sito, battendo il recente 49% del reboot di Tomb Raider.

Voi avete visto Rampage: Furia Animale?

Il primatologo Davis Okoye (Johnson) è un uomo schivo. Condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente di cui si occupa dalla nascita. Un esperimento genetico scorretto e dai risultati catastrofici trasforma la gentile scimmia in un’enorme creatura furiosa. A peggiorare le cose, ben presto si scopre che altri animali sono stati modificati nello stesso modo. Mentre questi nuovi predatori alfa devastano il Nord America, distruggendo ogni cosa che incontrano lungo il loro cammino, Okoye si allea con uno screditato ingegnere genetico per creare un antidoto, facendosi strada attraverso un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per impedire una catastrofe globale ma per salvare lo spaventoso primate che una volta era suo amico.