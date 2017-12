Rampage: Furia Animale, ecco The Rock e il gorilla George nella foto First Look di EW!

E' uscita una nuova immagine ufficiale del prossimo film die vediamo The Rock in una still, courtesy di EW, in cui lo si vede insieme al gorilla albino George.

Il First Look è stato rilasciato da EW e potete vederlo cliccando QUI, sul LINK FONTE.

Rampage: Furia Animale, è l'adattamento cinematografico del videogioco dallo stesso nome e uscirà nel 2018. Il videogame uscì nel 1980 e l'adattamento sarà diretto dal regista che ha già lavorato con The Rock al film "San Andreas", Brad Peyton. La commedia era un action movie molto divertente che ebbe un ottimo successo al botteghino internazionale.

Al di là di quanto visto nel trailer, non sappiamo moltissimo sulla trama. Di certo c'è che Dwayne Johnson interpreterà un eroe amante degli animali (unica speranza per la salvezza del mondo), che si troverà a dover rimettere le cose a posto quando questi tre animali giganteschi - un gorilla, un coccodrillo e un lupo - minacceranno il suolo americano e alcune delle sue città.

Di certo sarà un godibilissimo film da popcorn!

Ryan Engle ha scritto la bozza dello screenplay originale, con il contributo di Carlton Cuse e Ryan Condal. Adam Sztykiel ha fatto la revisione generale e il film uscirà in USA il 20 aprile 2018.

Curiosi di vedere Rampage? Ditecelo nei commenti, qui sotto.