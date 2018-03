Rampage: Furia Animale, ecco un bellissimo poster del film ispirato ai Kaiju giapponesi!

Dwayne Johnson ha pubblicato un fantastico nuovo poster giapponese ispirato ai Kaiju, per il suo prossimo adattamento in uscita,, ispirato agli omonimi videogiochi, con all'interno alcune opere d'arte molto spettacolari di Kouji Tajima! Guardate!

A meno di un mese dall'uscita di Rampage, la New Line Cinema ha iniziato davvero a premere sull'acceleratore per lanciare la campagna marketing per l'imminente adattamento cinematografico dei videogiochi e, prima ancora, Dwayne Johnson ha pubblicato un bel poster tutto nuovo d'ispirazione giapponese, nello specifico a tema Kaiju, con le opere d'arte dal famoso artista concettuale Kouji Tajima.

Brad Peyton è il regista di Rampage: Furia Animale, che vede un cast formato da Dwayne Johnson (Jumanji: Benvenuti nella Giungla), Naomie Harris (Moonlight), Malin Åkerman (Watchmen), Joe Manganiello (Justice League), Jake Lacy (The Office), Marley Shelton ( Scream 4) e Jeffrey Dean Morgan (Supernatural).

Il primatologo Davis Okoye (Johnson), un uomo che tiene le persone a distanza, condivide un legame incrollabile con George, un gorilla argentato straordinariamente intelligente che è stato affidato alle sue cure sin dalla nascita. Ma un esperimento genetico andato storto muta questa dolce scimmia in una creatura infuriata di dimensioni enormi.

A peggiorare le cose, viene presto scoperto che ci sono altri animali similmente alterati. Mentre questi predatori alfa attraversano il Nord America, distruggendo tutto ciò che incontrano, Okoye forma una squadra con un ingegnere genetico screditato, per assicurarsi di ottenere un antidoto per i bestioni, e cerca di farsi strada in un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per scongiurare una catastrofe globale ma per salvare la creatura, divenuta mostro, che un tempo era sua amica.