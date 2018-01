Rampage: ecco le prime foto della linea di giocattoli dedicata al film

Online sono state diffuse le prime immagini della linea di giocattoli che la New Toys produrrà sul film, con protagonista, una delle star cinematografiche più in voga a Hollywood, anche grazie al successo commerciale ottenuto dai film nei quali ha recitato, da

In base alle foto diffuse sul web, sembra che i fan avranno una versione geneticamente modificata di George, il gorilla bianco di Davis Okoye.

Rampage - Furia animale è diretto da Brad Peyton ed è basato sull'omonimo videogioco degli anni '80. Racconta le vicende del primatologo Davis Okoye, che stringe un forte legame con un gorilla bianco, George. Il primate, a causa di un esperimento genetico, diventa un feroce animale di enorme dimensioni e la situazione peggiora quando si scopre che anche altri animali hanno subito la stessa alterazione genetica.

Il cast di Rampage - Furia animale comprende Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman, Joe Manganiello, Jeffrey Dean Morgan, Jake Lacy, Marley Shelton, P. J. Byrne, Jack Quaid e Matt Gerald.

Dwayne Johnson è attualmente al cinema con Jumanji: Benvenuti nella giungla, con Jack Black e Kevin Hart, mentre nel 2017 ha recitato in Baywatch al fianco di Zack Efron e Fast & Furious 8, per la regia di F. Gary Gray.

Rampage - Furia animale verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 20 aprile aprile mentre in quelle italiane lo vedremo dal prossimo 10 maggio.