Rampage: Arriva il Gorilla George nel primo video ufficiale! In più 3 fantastici poster!

Nonostante abbia dovuto anticipare la data di rilascio a causa di Avengers: Infinity War dei Marvel Studios, i primi numeri ci dicono chepotrebbe comunque portarsi a casa un ottimo weekend di apertura.

Variety ha riportato ieri che l'imminente adattamento del film - tratto dai videogiochi di New Line - Rampage: Furia Animale, sta attualmente registrando un weekend di apertura piuttosto solido, nel range di 35 milioni di dollari, e gli esperti del botteghino si aspettano che arrivi ancora più in alto, con le pubblicità che si fanno via, via più martellanti.

Lo studio ha anche lanciato online la prima clip del film, con Davis Okoye (Dwayne Johnson) che fa del suo meglio per calmare il George - il gorilla albino geneticamente modificato (Jason Liles) - dopo che l'animale è fuggito dalla prigionia.

Inoltre, potete ammirare anche tre strepitosi nuovi poster della pellicola, date un'occhiata e diteci cosa ne pensate!

Tra i protagonisti, nel cast troviamo Dwayne Johnson, la candidata all'Oscar Naomie Harris (Moonlight), Malin Akerman, Jake Lacy, Joe Manganiello (Justice League) e Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead).

Brad Peyton (Viaggio nell’isola misteriosa) è il regista di Rampage. Furia Animale. La sceneggiatura è invece ad opera di Ryan Engle e Carlton Cuse & Ryan J. Condal e Adam Sztykiel, da una storia di Ryan Engle basata sull’omonimo videogioco. La squadra creativa comprende il direttore della fotografia Jaron Presant (Star Wars: Gli Ultimi Jedi), lo scenografo Barry Chusid, la costumista Melissa Bruning (Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie). Le musiche sono di Andrew Lockington.

Rampage: Furia Animale, di Warner Bros. arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 12 aprile 2018.