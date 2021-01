Rami Malek e Zoe Saldana nel nuovo film di David O. Russell con Christian Bale

Continua ad allargarsi il cast del nuovo film, attualmente sprovvisto di un titolo ufficiale, di David O. Russell, che tornerà dietro la macchina da presa a cinque anni di distanza dalla sua ultima fatica. Nel cast infatti sono arrivati anche Rami Malek e Zoe Saldana, che vanno così a raggiungere Christian Bale e Margot Robbie.

Del cast fa parte anche John David Washington, ovvero il protagonista di film come BlackKklansman e dell'ultimo Tenet di Christopher Nolan, che prossimamente rivedremo anche nella pellicola Netflix Malcolm & Marie al fianco di Zendaya. In queste ultime ore sono trapelate anche le prime immagini dal set che ritraggono Bale e Saldana con indosso i loro abiti di scena.

Ancora senza titolo ufficiale, il progetto è basato su un'idea originale del regista entrerà in produzione questo gennaio a Los Angeles. Il team creativo potrà contare anche sul talento di Emmanuel "Chivo" Lubeski, direttore della fotografia premiato tre volte (di fila) con il premio Oscar per il suo lavoro in Gravity, Birdman e Revenant - Redivivo. Il film, i cui dettagli di trama sono ancora tenuti sotto segreto, verrà distribuito al cinema dai 20th Century Studios.

Per Christian Bale e David O. Russell è un ritorno alla collaborazione, i due avevano precedentemente lavorato al film American Hustle, dove l'attore era ingrassato parecchi chili per il ruolo in una delle sue celebri trasformazioni fisiche. Bale sarà impegnato poi anche nella produzione di Thor: Love and Thunder, quarto capitolo del franchise dedicato al dio del tuono ed esordio per l'attore ai Marvel Studios dopo aver ricoperto per tre film il ruolo di Batman alla Warner.

Di seguito potete visualizzare Bale e Saldana sul set del film senza titolo di Russell.