Rami Malek sul suo villain per Bond 25: 'Non avrà a che fare col terrorismo religioso'

Dopo aver bollato come "assolutamente inventate" le recenti voci di corridoio sui problemi di James Bond 25, il neo-premio Oscar Rami Malek sempre con Digital Spy ha divulgato per la prima volta alcuni dettagli sul personaggio che interpreterà nel film di Cary Fukunaga.

Per prima cosa ha ammesso di sentire non poco la pressione rappresentata dal ruolo.

"Sento un peso sostanziale sulle mie spalle", ha dichiarato l'attore. "Voglio dire, Bond è qualcosa con cui tutti cresciamo. L'unica freccia al mio arco è l'aver già interpretato un altro grande personaggio britannico come Freddy Mercury, quindi mi sento come se potessi avere una chance di farcela anche con il cattivo in un film di James Bond".

Ha poi spiegato che, una delle ragioni per cui si sente a suo agio nel ruolo del villain, è il fatto che il personaggio non è legato ad alcuna religione specifica. L'attore egiziano-americano ha detto che avrebbe rifiutato il ruolo se questo avesse avuto una identità religiosa. "Un'altra cosa che ho discusso con Cary, per esempio, è stata l'identificazione del mio personaggio, non volevo che fosse legato ad alcuna ideologia o religione. Sapevo già che non mi sarebbe interessato interpretare un personaggio simile, ed ero disposto a lasciare il ruolo a qualcun altro se si fosse trattato di un villain di quel genere. Ma quando ho letto la sceneggiatura ho capito che chiaramente quella non era la strada che Cary voleva prendere."

Briciole di pane che non saziano granché ma che mettono di sicuro molto appetito. Voi cosa ne pensate? Recentemente si era rumoreggiato che il Bond 25 parlerà di ingegneria genetica, e anche se le parole di Malek non lo confermano quanto meno ci aiutano a depennare il "terrorismo religioso" dalla lista dei possibili argomenti.

Quali sono le vostre supposizioni? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che Bond 25 uscirà l'8 aprile 2020.