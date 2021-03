Rami Malek, una star di The O.C. delusa dal premio Oscar: ecco perché

Nel 2019 Rami Malek aveva vinto il SAG Award, il Golden Globe nonché l'Oscar al miglior attore per la sua interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, biopic diretto da Bryan Singer. L'attore era già molto popolare grazie alla serie Mr. Robot ma il ruolo di Mercury l'ha condotto nell'Olimpo delle star di Hollywood più richieste.

Proprio al 2019 risale un aneddoto che ha raccontato Rachel Bilson, star della serie The O.C., compagna di scuola di Malek alla Notre Dame High School di Sherman Oaks in California. Bilson all'epoca pubblicò su Instagram una vecchia foto insieme a Rami Malek scattata a New York.

Nella didascalia dell'immagine Bilson taggò il collega e scrisse:"Hey @ramimalek dove avevi preso quella catena d'oro?".



Purtroppo la reazione del premio Oscar per Bohemian Rhapsody non fu quella che Rachel Bilson si aspettava:"Rami era un mio buon amico. Eravamo nella stessa compagnia. Abbiamo fatto insieme Il Crogiuolo l'anno del diploma, eravamo i protagonisti. Volevo festeggiare insieme a lui il suo successo. Ovviamente è diventato super famoso, è sempre stato pieno di talento, anche a scuola. Avevo pubblicato uno sguardo al passato durante il nostro viaggio della maturità a New York. Eravamo super nerd... la foto più scema di noi due insieme. Ho pensato che fosse divertente, è importante essere autoironici".

Ma ecco la reazione di Rami Malek:"Di solito non controllo i messaggi privati su Instagram... dopo una settimana mi sono accorta di avere un messaggio da Rami. Non mi chiedeva come stavo, diceva solo 'Apprezzerei se tu cancellassi la foto. Sono una persona molto riservata'. Ho cominciato a sudare, mi sono sentita in colpa. Era davvero un buon amico, era una foto simpatica. Io non mi prendo così sul serio".



