Rami Malek racconta: 'Per cercare lavoro consegnavo pizze e mettevo mie foto nei cartoni'

La strada per il successo percorre vie spesso impensabili, fatte per la maggior parte di sacrifici e di forza di volontà: lo sa bene Rami Malek, che prima di arrivare ad essere la star di Mr. Robot e Bohemian Rhapsody le ha pensate davvero tutte per cercare di trovare un ingaggio nel mondo del cinema.

A raccontarlo è stato proprio l'attore di Papillon, che ha recentemente parlato di quando consegnava pizze e attaccava sui cartoni delle sue foto, sperando che qualche membro dell'industria dell'intrattenimento lo notasse.

"Avevo l'abitudine di attaccare la mia foto e il mio curriculum sui contenitori di pizza: se qualcuno sembrava, anche vagamente, coinvolto nel settore le preparavo e le facevo arrivare a destinazione. L'ho fatto per anni. Non vedevo l'ora di ottenere un ruolo come attore. Questo premio è ancora più straordinario rispetto alle mie più rosee aspettative" ha spiegato la star di No Time to Die.

Un modo di fare che, evidentemente, ha portato i suoi risultati: "Ho usato quel metodo per anni fino a quando finalmente qualcuno ha chiamato il numero che avevo lasciato, sono andato nel suo ufficio e mi ha fatto ottenere un lavoro poche ore dopo. Mi sono svegliato e stavo per diventare un membro del sindacato degli attori il giorno dopo". Per saperne di più sull'attore premio Oscar, ecco una lista dei ruoli più iconici di Rami Malek.