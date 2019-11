Rami Malek non canta in Bohemian Rhapsody? Risponde Taron Egerton di Rocketman

In maniera senza alcun dubbio molto diplomatica, Taron Egerton ha parlato del fatto che il collega Rami Malek non canti effettivamente in Bohemian Rhapsody a differenza di quanto fatto da lui in Rocketman.

Intervenuto nel corso del talk show Watch What Happens Live! è stato chiesto proprio di questo essenziale fattore e differenza tra le loro due performance nei panni di due rockstar di fama internazionale, considerando specialmente che quella di Malek è stata premiata con l'Oscar al miglior attore protagonista nel corso dell'ultima cerimonia di premiazione ufficiale. "Penso sia stata una bellissima performance da parte di un incredibile e giovane attore".

Senza dubbio una risposta molto diplomatica da parte di Egerton, che a differenza di Malek ha cantato da solo tutte le canzoni che potete sentire nel Rocketman di Dexter Fletcher, venendo lodato a più riprese dallo stesso Elton John, il quale lo ha potuto ospitare in più di un'occasione nel corso delle date del suo lunghissimo tour d'addio alle scene. Infatti, lo scorso settembre Elton John si è esibito con Taron Egerton a Los Angeles. "Avrebbe dovuto interpretarmi Tom Hardy, ma nel frattempo è diventato troppo vecchio... e poi non sa cantare! Quando ho visto Taron non stavo guardando lui, stavo guardando me. E quando ascoltavo la sua voce ascoltavo me stesso, eppure non ero io. Quello che ha fatto è stato straordinario".

Ironia della sorte, il regista di Rocketman Dexter Fletcher aveva pensato proprio a un cameo di Freddie Mercury mentre lavorava al film su Elton John: "Ad un certo punto ho avuto quest'idea, per una scena in cui Elton era al ristorante con sua madre. Ho pensato che magari John Reid e Freddie Mercury potessero trovarsi ad un tavolo vicino e che i due si salutassero. Sarebbe stato fantastico, ma non è andata in porto. Sarebbe stato un po' troppo scontato. Non voglio creare un universo cinematografico!", aveva raccontato Fletcher.

Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Rocketman e quella di Bohemian Rhapsody, quest'ultimo capace di incassare oltre 900 milioni di dollari nel mondo.