Rami Malek è Freddie Mercury nelle nuove immagini di Bohemian Rhapsody

La 20th Century Fox è presente in questi giorni al CinemaCon di Las Vegas e fra le novità che ha svelato ci sono alcune nuove immagini di Rami Malek nelle vesti di Freddie Mercury nell'imminente Bohemian Rhapsody. Malek, vincitore di un Emmy per Mr. Robot e candidato due volte ai Golden Globes, è stato scelto per un ruolo complesso e rischioso.

Bohemian Rhapsody rappresenta una celebrazione dei Queen e del suo leggendario e compianto leader Freddie Mercury, colui che ha saputo sfidare gli stereotipi e le convenzioni per diventare uno dei performer più amati del pianeta.

Il film si concentrerà sull'ascesa della band, grazie alle loro iconiche canzoni, e ai momenti che precedono il famoso Live Aid, al quale parteciparono anche i Queen in una delle più grandi performance nella storia della musica rock.

Dopo il licenziamento di Bryan Singer, la pellicola è diretta da Dexter Fletcher, e scritto da Anthony McCarten. Rami Malek, interprete di Freddie Mercury, sulla sua partecipazione al film ha dichiarato:"Ho pensato che questa potrebbe essere una performance che definisce una carriera. Poi ho anche pensato che potrebbe essere una parte che affonda una carriera se non riesco a farla bene".

Il cast della band è completato da Ben Hardy (Roger Taylor), Gwilym Lee (Brian May) e Joe Mazzello (John Deacon). Lucy Boynton interpreta la compagna di Mercury, Mary Austin.

Bohemian Rhapsody è prodotto da New Regency e GK Films e arriverà nelle sale americane il 2 novembre.