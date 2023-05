Rami Malek compie 42 anni: 'Il Live Aid in Bohemian Rhapsody? Tutto così surreale'

Interpretare una leggenda della musica non è una cosa che capita tutti i giorni e, al netto di qualunque parere si possa avere sul risultato finale, Rami Malek in Bohemian Rhapsody ci ha messo evidentemente tutto il suo cuore: la star di No Time to Die e Mr. Robot, d'altronde, è da sempre fan sfegatata dei Queen.

Malek, che oggi compie 42 anni, non ha mai nascosto l'enorme ammirazione nutrita per la celebre band britannica e soprattutto per il suo iconico leader, come dimostrano le parole con cui l'attore descrisse le emozioni provate sul set del film quando si trattò di mettere in scena uno dei momenti topici della storia dei Queen, vale a dire l'esibizione al Live Aid.

"È considerata una delle più grandi performance rock della storia, e per quanto mi riguarda Freddie Mercury è il più grande frontman che abbia mai graziato la Terra della sua presenza, quindi potete immaginare quanto velocemente battesse il mio cuore quel giorno. Esci lì fuori e vedi quel pianoforte così lucido e splendente, con il bicchiere di Pepsi sopra e tutto ricreato così fedelmente, è la cosa più vicina che ci sia a un'esperienza extracorporea. È davvero la più grande botta di adrenalina che si possa immaginare" furono le parole dell'attore.

E voi, cosa ne dite? Pensate che la prova da Oscar di Rami Malek valesse effettivamente il prezzo del biglietto? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Bohemian Rhapsody.