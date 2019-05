Rambo V: Sylvester Stallone torna in azione nel trailer del nuovo film della saga

Pochi secondi fa è stato rilasciato online il trailer ufficiale di Rambo V, nuovo, attesissimo capitolo della saga action con protagonista il mitologico Sylvester Stallone.

Il filmato, che potete trovare in basso, è lo stesso mostrato in anteprima nei giorni scorsi al Festival di Cannes, e del quale vi abbiamo parlato approfonditamente nella descrizione del trailer di Rambo V.

"Non ne ho mai parlato prima, perché non potrò mai superarlo", dice la voce di Rambo in fuori campo a circa metà del video. "Tutti questi anni ho mantenuto i miei segreti, ma è giunto il momento di affrontare il mio passato. E se vengono a cercarmi ... accoglieranno la morte."

Nella pellicola l’attrice spagnola Paz Vega comparirà al fianco di Stallone nei panni di Carmen Delgado, una reporter che indaga sul cartello della droga messicano e che finisce per allearsi con John Rambo dopo il rapimento di sua sorella.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi dal 20 settembre prossimo, ma non ha ancora una data di uscita italiana. Naturalmente vi terremo aggiornati.

Il resto del cast, lo ricordiamo, comprende anche Joaquín Cosio e Yvette Monreal. Per altri approfondimenti, infine, vi rimandiamo alle dichiarazioni di Stallone su Rambo V, con l'attore che ha assicurato che "saranno in tanti a farsi male".