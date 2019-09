Rambo V: Sylvester Stallone ringrazia i suoi fan su Instagram

Rambo V: Last Blood arriverà da domani nelle sale cinematografiche italiane e nei prossimi giorni negli Stati Uniti, e per l'occasione Sylvester Stallone si è sintonizzato sui suoi canali social per ringraziare i suoi fan.

Come al solito, potete vedere il video in calce all'articolo.

Il messaggio, che mostra uno Stallone insanguinato e pieno di graffi, risale probabilmente all'ultimo giorno di riprese del film, con l'attore che nella didascalia di accompagnamento al post scrive: "Dopo l'ultima battaglia di Rambo ... Stanco fin dentro le ossa, dimagrito di 14 libbre ma grato e orgoglioso di essere lì per voi. Vi amo tutti così come ho amato ogni secondo dell'interpretare questo fantastico personaggio ..."

Voi andrete al cinema a vedere l'ultimo film della saga? Ditecelo nei commenti.

Rambo: Last Blood racconta la nuova avventura di John Rambo, che nel bel mezzo di un intenso disturbo da stress post traumatico cerca di vivere una vita normale nella tranquillità di un ranch in Arizona, nel quale lavora per la sua nuova amica Maria: un giorno la donna lo informa che sua nipote, che Rambo ha imparato a considerare come una figlia, è scomparsa dopo essere andata in Messico per una festa, quindi starà a John viaggiare a sud del confine per ritrovarla.

La ricerca però si trasforma rapidamente in una violenta discesa all'inferno quando Rambo scopre che dietro al rapimento si nasconde un cartello del traffico sessuale.

Rambo V è stato diretto da Adrian Grunberg con Matt Cirulnick (Absentia) e Stallone alla sceneggiatura. Nel cast anche Paz Vega, Yvette Monreal, Sergio Peris-Mencheta, Joaquín Cosio, Adriana Barraza, Louis Mandylor e Óscar Jaenada.

